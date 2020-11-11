Кабмин утвердил назначение трех глав ОГА

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Кабмин утвердил назначение глав ОГА

Кабинет министров заслушал на заседании 11 ноября трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской облгосадминистраций и утвердил их назначение.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства, которое транслировалось на YouTube. Кандидаты выступили перед Кабмином, представив свою стратегию деятельности после назначения.

Правительство утвердило все три рассмотренные кандидатуры:

  • Кима Виталия Александровича на должность главы Николаевской ОГА;

  • Гриневецкого Сергея Рафаиловича на должность главы Одесской ОГА;

  • Хомы Василия Васильевича на должность главы Сумской ОГА.

Ким пообещал провести полную инвентаризацию налоговых поступлений в областной бюджет.

Гриневецкий сообщил, что займется "санитарно-эпидемиологической дисциплиной" , развернет дополнительные койки для больных COVID-19 и позаботится о сохранении здоровья медиков.

Хома заявил о необходимости формирования бюджета области. Также он пообещал создать "действенную команду для внедрения решений Кабинета министров".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.

УкраинаКабинет министров УкраиныСергей ГриневецкийВиталий Ким