Кабмин утвердил назначение трех глав ОГА

Кабинет министров заслушал на заседании 11 ноября трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской облгосадминистраций и утвердил их назначение.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства, которое транслировалось на YouTube. Кандидаты выступили перед Кабмином, представив свою стратегию деятельности после назначения.

Правительство утвердило все три рассмотренные кандидатуры:

Кима Виталия Александровича на должность главы Николаевской ОГА;

Гриневецкого Сергея Рафаиловича на должность главы Одесской ОГА;

Хомы Василия Васильевича на должность главы Сумской ОГА.

Ким пообещал провести полную инвентаризацию налоговых поступлений в областной бюджет.

Гриневецкий сообщил, что займется "санитарно-эпидемиологической дисциплиной" , развернет дополнительные койки для больных COVID-19 и позаботится о сохранении здоровья медиков.

Хома заявил о необходимости формирования бюджета области. Также он пообещал создать "действенную команду для внедрения решений Кабинета министров".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.