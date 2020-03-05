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5 марта • обновлено в 19:19
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Кабмин Шмыгаля провел первое заседание: что сказал новый премьер

2.3т
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В четверг, 5 марта, состоялось первое заседание обновленного Кабмина с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как сообщила пресс-служба правительства, заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

"Нам предстоит много работы, мы быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Перед нами серьезные вызовы – экономические, социальные, политические.

Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвучены мной вчера в парламенте тезиса – от реформ до готовности страны возможной вспышки коронавируса", – заявил Шмыгаль.

Также на первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины коронавируса.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

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Читайте на OBOZREVATEL полное досье на министров нового правительства, которых поддержала Верховная Рада 4 марта 277 голосами "за". Отметим, сохранить свои кресла удалось лишь некоторым министрам Кабмина Гончарука.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
на вымышленную проблему короновируса можно все проблемы спихнуть. Раньше на Россию всё спихивали, всякие там вальцманы и кровавые пасторы вместе с яйценюхами, а теперь новые тренд - короновирус.
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