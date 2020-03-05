Кабмин Шмыгаля провел первое заседание: что сказал новый премьер

В четверг, 5 марта, состоялось первое заседание обновленного Кабмина с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как сообщила пресс-служба правительства, заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

"Нам предстоит много работы, мы быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Перед нами серьезные вызовы – экономические, социальные, политические.

Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвучены мной вчера в парламенте тезиса – от реформ до готовности страны возможной вспышки коронавируса", – заявил Шмыгаль.

Также на первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины коронавируса.

Денис Шмыгаль скриншот

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