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Кабмин одобрил отставку Жебривского

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Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 июня, сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о возможном преемнике Жебривского на посту главы Донецкой области.

Персоны
Павел РозенкоПавел Жебривский
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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