Кабмин одобрил отставку Жебривского

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 июня, сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о возможном преемнике Жебривского на посту главы Донецкой области.