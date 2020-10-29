Кабмин обязал НАПК возобновить доступ к электронным декларациям

Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

Соответствующее распоряжение было принято 29 октября, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

Документ обязывает НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

"Только что на внеочередном заседании правительства, при участии президента Владимира Зеленского, на выполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.

Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.