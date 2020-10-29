Кабмин обязал НАПК возобновить доступ к электронным декларациям

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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  • Нацагентство по предотвращению коррупции должно неотложно восстановить доступ гражданам к декларациям

  • Также необходимо обеспечить возможность проводить их спецпроверку

  • Распоряжение принято по решению СНБО

Кабмин обязал возобновить доступ к е-декларациям

Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

Соответствующее распоряжение было принято 29 октября, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

Документ обязывает НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

"Только что на внеочередном заседании правительства, при участии президента Владимира Зеленского, на выполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", – сказано в сообщении.

Telegram Олега Немчинова.

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