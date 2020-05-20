Главная Новости
20 мая • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кабмин назначил нового главу Запорожской ОГА Боговина: в Раду от "Слуги" он не попал

1.6т
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации.

Это произошло во время заседания правительства в среду, 20 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что увольнение прежнего главы ОГА Виталия Туринка произошло "по соглашению сторон". А вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Запорожская область находится на третьем месте с конца с точки зрения эффективности главы ОГА.

Теперь на место Туринка назначили Виталия Боговина, который признался, что не имеет опыта работы на государственной службе, но разбирается в бизнесе и мотивирован работать в интересах людей.

"Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область – и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать", – заявил он.

Виталий Боговин

Виталий Боговин

Отметим, что Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, находился на должности директора "Бизон-Тех 2006". В 2010 году совместно с Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

В 2019 году Виталий Боговин баллотировался в Верховную Раду от "Слуги народа", представляя 78-й округ, но проиграл кандидату от партии ОПЗЖ Александру Пономареву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский признал провал "Лифта" и анонсировал увольнения глав ОГА.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги