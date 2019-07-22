Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

Путинский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, решил дать десять советов новой Верховной Раде.

Своими установками для нее одиозный миллиардер, замешанный в ряде коррупционных скандалов, поделился на личном Telegram-канале.

"Верховная Рада обновится практически до неузнаваемости. Можно говорить не просто о партии-победительнице, а о новой правящей партии. Чем больше власти – тем больше ответственности. Чего все ждут от парламента? Экономического роста в стране. Прошлый созыв Рады декларировал много антикоррупционных инициатив. Фактически модель звучала так: через борьбу с коррупцией – к экономическому росту. Не получилось. Сегодня борьбу с коррупцией нужно перестать политизировать, отдав на откуп специализированным органам. Их достаточно. А законодательный орган должен сформировать сильное правительство. И далее воплощать программу экономического роста", – написал Фукс, который сам не брезгует наживаться на Украине.

Кроме того, он предложил новому парламенту заняться действенными реформами. Особое внимание Фукс потребовал для медицинской реформы, образования, изменений пенсионной реформы и в социальной сфере. Олигарх возложил надежды на "молодых ребят", которые баллотировались по мажоритарным округам.

"Ответы на вопросы регионов. Децентрализация. Локализация налоговых сборов. В конце концов, есть Донбасс и Крым. Все ждут решений. Посыл бизнесу. Заметьте, в этой Раде куда меньше большого бизнеса, чем прежде. Новые люди в парламенте должны позаботиться о главном – чтобы правила были одинаковыми для всех", – продолжил раздавать советы топ-коррупционер, очевидно, пытаясь задобрить новую власть Украины.

Павел Фукс Vse.Media

Помимо всего, Фукс счел нужным посоветовать Верховной Раде не играть на противоречиях страны, назвав такой подход повторением стиля "лебедь, рак и щука".

"Созыв может получиться резко поляризованным по идеологиям. Однако всегда важно помнить: сегодня есть общий внешний враг. Нельзя разъединять Украину", – пишет путинский олигарх, пытаясь изобразить из себя патриота.

В своем популистском посте он также сделал громкое заявление о необходимости создания Industry 4.0, поскольку "в Верховной Раде заседают не старцы", а также об украинском культурном и информационном продукте.

Подытоживая, скандальный олиграх-коррупционер решил дать Раде "рецепт" успешности, в котором он пытался показать себя как главного блюстителя морали и закона.

"Законность решений. Проще говоря, не позориться кнопкодавством. Не ломать через колено регламент. Повысить доверие к Верховной Раде. Нужен правильный баланс между ветвями власти. И главное – действенность. Самое главное – работа, направленная на капитализацию страны. Бизнес ждет этих сигналов", – пафосно резюмировал Фукс.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!