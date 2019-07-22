Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

Путинский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, решил дать десять советов новой Верховной Раде.
Своими установками для нее одиозный миллиардер, замешанный в ряде коррупционных скандалов, поделился на личном Telegram-канале.
"Верховная Рада обновится практически до неузнаваемости. Можно говорить не просто о партии-победительнице, а о новой правящей партии. Чем больше власти – тем больше ответственности. Чего все ждут от парламента? Экономического роста в стране. Прошлый созыв Рады декларировал много антикоррупционных инициатив. Фактически модель звучала так: через борьбу с коррупцией – к экономическому росту. Не получилось. Сегодня борьбу с коррупцией нужно перестать политизировать, отдав на откуп специализированным органам. Их достаточно. А законодательный орган должен сформировать сильное правительство. И далее воплощать программу экономического роста", – написал Фукс, который сам не брезгует наживаться на Украине.
Кроме того, он предложил новому парламенту заняться действенными реформами. Особое внимание Фукс потребовал для медицинской реформы, образования, изменений пенсионной реформы и в социальной сфере. Олигарх возложил надежды на "молодых ребят", которые баллотировались по мажоритарным округам.
"Ответы на вопросы регионов. Децентрализация. Локализация налоговых сборов. В конце концов, есть Донбасс и Крым. Все ждут решений. Посыл бизнесу. Заметьте, в этой Раде куда меньше большого бизнеса, чем прежде. Новые люди в парламенте должны позаботиться о главном – чтобы правила были одинаковыми для всех", – продолжил раздавать советы топ-коррупционер, очевидно, пытаясь задобрить новую власть Украины.
Павел Фукс
Vse.Media
Помимо всего, Фукс счел нужным посоветовать Верховной Раде не играть на противоречиях страны, назвав такой подход повторением стиля "лебедь, рак и щука".
"Созыв может получиться резко поляризованным по идеологиям. Однако всегда важно помнить: сегодня есть общий внешний враг. Нельзя разъединять Украину", – пишет путинский олигарх, пытаясь изобразить из себя патриота.
В своем популистском посте он также сделал громкое заявление о необходимости создания Industry 4.0, поскольку "в Верховной Раде заседают не старцы", а также об украинском культурном и информационном продукте.
Подытоживая, скандальный олиграх-коррупционер решил дать Раде "рецепт" успешности, в котором он пытался показать себя как главного блюстителя морали и закона.
"Законность решений. Проще говоря, не позориться кнопкодавством. Не ломать через колено регламент. Повысить доверие к Верховной Раде. Нужен правильный баланс между ветвями власти. И главное – действенность. Самое главное – работа, направленная на капитализацию страны. Бизнес ждет этих сигналов", – пафосно резюмировал Фукс.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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