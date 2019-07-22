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Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

1.4т Читать материал на украинском

Путинский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, решил дать десять советов новой Верховной Раде.

Своими установками для нее одиозный миллиардер, замешанный в ряде коррупционных скандалов, поделился на личном Telegram-канале.

"Верховная Рада обновится практически до неузнаваемости. Можно говорить не просто о партии-победительнице, а о новой правящей партии. Чем больше власти – тем больше ответственности. Чего все ждут от парламента? Экономического роста в стране. Прошлый созыв Рады декларировал много антикоррупционных инициатив. Фактически модель звучала так: через борьбу с коррупцией – к экономическому росту. Не получилось. Сегодня борьбу с коррупцией нужно перестать политизировать, отдав на откуп специализированным органам. Их достаточно. А законодательный орган должен сформировать сильное правительство. И далее воплощать программу экономического роста", – написал Фукс, который сам не брезгует наживаться на Украине.

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Кроме того, он предложил новому парламенту заняться действенными реформами. Особое внимание Фукс потребовал для медицинской реформы, образования, изменений пенсионной реформы и в социальной сфере. Олигарх возложил надежды на "молодых ребят", которые баллотировались по мажоритарным округам.

"Ответы на вопросы регионов. Децентрализация. Локализация налоговых сборов. В конце концов, есть Донбасс и Крым. Все ждут решений. Посыл бизнесу. Заметьте, в этой Раде куда меньше большого бизнеса, чем прежде. Новые люди в парламенте должны позаботиться о главном – чтобы правила были одинаковыми для всех", – продолжил раздавать советы топ-коррупционер, очевидно, пытаясь задобрить новую власть Украины.

Павел Фукс

Павел Фукс

Vse.Media

Помимо всего, Фукс счел нужным посоветовать Верховной Раде не играть на противоречиях страны, назвав такой подход повторением стиля "лебедь, рак и щука".

"Созыв может получиться резко поляризованным по идеологиям. Однако всегда важно помнить: сегодня есть общий внешний враг. Нельзя разъединять Украину", – пишет путинский олигарх, пытаясь изобразить из себя патриота.

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В своем популистском посте он также сделал громкое заявление о необходимости создания Industry 4.0, поскольку "в Верховной Раде заседают не старцы", а также об украинском культурном и информационном продукте.

Подытоживая, скандальный олиграх-коррупционер решил дать Раде "рецепт" успешности, в котором он пытался показать себя как главного блюстителя морали и закона.

"Законность решений. Проще говоря, не позориться кнопкодавством. Не ломать через колено регламент. Повысить доверие к Верховной Раде. Нужен правильный баланс между ветвями власти. И главное – действенность. Самое главное – работа, направленная на капитализацию страны. Бизнес ждет этих сигналов", – пафосно резюмировал Фукс.

Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

Известнейший коррупционер Украины Фукс дал установки новой Раде

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Скирда Женя
Скирда Женя
интересно фукса можно считать олигархам с которыми обещал бороться зе?)))))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Украина единственная страна в мире чей ВВП за последних 30 лет уменьшился (самое меньшее в 2 раза) …...
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