Изучали "секреты молодости": "слуг народа" поймали за странным занятием в Раде

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный вместе со своим коллегой изучали на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 октября, "секреты молодости".

Подтверждающие фото опубликовал в Facebook журналист Александр Гончаров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, парламентарии внимательно рассматривали книгу "Древний секрет источника молодости".

"Слуги народа" изучали "секреты молодости" в Раде

"Слуги народа" изучали "секреты молодости" в Раде

"Слуги народа" изучали "секреты молодости" в Раде

Она основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета. Физические и духовные упражнения, которые приведены в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

Автор также приводит свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом избавились от недугов, и "улучшили внешний вид".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, который ранее попался на кнопкодавстве, обсуждал на заседании Рады, как провести вечер пятницы, давая указания по поводу "вечеринки".

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