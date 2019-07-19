Из-за Украины: в России заговорили о громкой ссоре между Медведчуком и помощником Путина

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук усиливает свое влияние по украинскому направлению в Кремле, сражаясь в этой борьбе с бывшим куратором по Донбассу Владиславом Сурковым.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщили авторы российского телеграм-канала "Легетимный". По их словам, сейчас Медведчук пошел в атаку уже на международном фронте, выступив недавно с докладом по урегулированию конфликта на Донбассе на круглом столе в Страсбурге.

Его концепция предлагает переговоры в трехстороннем формате – Украина, "Л/ДНР" и Россия. При этом Медведчук настаивает, чтобы Украина вела прямые переговоры с "Л/ДНР", но при участии России, которая, по его словам, имеет влияние на их руководство.

Виктор Медведчук и Владислав Сурков Гордон

"В этом плане не было ни слова о Минских соглашениях как основе переговорных позиций. Они остались под контролем Суркова. Новый план Медведчука – это альтернатива Минску. К этому процессу он пытается подключить митрополита Онуфрия и патриарха Кирилла и таким образом, окончательно выбросить из переговорного процесса по Украине Суркова", – утверждают авторы канала.

По их словам, в ответ на это Сурков подготовил информационный контрудар об обмене военнопленных с обеих сторон в формате "208 на 69". Но на самом деле этот процесс будет затягиваться, а сами списки меняться.

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"Сурков также начал работать с командой Зеленского. Об этом свидетельствует последняя заява Шефира, что они не хотят иметь ничего общего с Медведчуком. Сурков дает возможность ремонта моста в Станице Луганской, которую обещал Зеленский. Но этого все равно недостаточно для победы над Медведчуком по Украине. Там он значительно усилил свои позиции, подобрав под себя все пророссийские месседжи", – подытожили в телеграм-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик Юрий Швец озвучил "сенсацию" о куме Владимира Путина Викторе Медведчуке. По его слоам, он на самом деле агент под оперативным псевдонимом Соколовский. На территории Украины он вербует людей еще со студенческих лет.

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