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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Из "Слуги народа" срочно убрали 23-летнего одесского "мажора" из Франции. Фото

4.6тЧитать материал на украинском

Из избирательного списка партии "Слуга народа" убрали кандидата в народные депутаты Романа Карабаджака.

Как передает "Радио Свобода", 23-летний парень шел под проходным номером 83 в списке президентской партии.

Сообщается, что вероятно, Карабаджак последний пять лет не проживал в Украине. Согласно записям в соцсетях, парень последние годы проживал во французском Лионе, где проходил обучение. Это может противоречить закону "О выборах народных депутатов", поскольку кандидат должен в течение пяти лет постоянно проживать в Украине.

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Также по поиску в сети не удалось выяснить, чем на данный момент занимается кандидат в нардепы. Однако его внесли в первую сотню списка президентской партии.

Отмечается, что отец парня, Юрий Карабаджак - председатель Арцизской районного совета в Одесской области, а мать, Лариса Карабаджак - депутат Виноградовского сельского. Они тесно сотрудничают с головой Арцизской РГА Сергеем Парпуланським и временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Сергеем Паращенко. Все вместе они публично поддерживали кандидата Петра Порошенко на выборах президента. При этом их сын в Facebook публиковал фото в поддержку президента Владимира Зеленского.

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак с семьей

Роман Карабаджак с семьей

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

  • По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

  • В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица Ирина Панченко.

  • В президентской партии "Слуга народа" заявили, что не готовы отвечать за действия их региональных представителей, которые получали деньги за продажу мест в политсиле.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаОдесса
Теги
Партия "Слуга народа"мажоры
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Ну якщо вони не готові відповідати за дії їх регіональних претставників,то як вони будуть відповідати за всю державу,чи тепер ми постійно будемо чути:"ми не можемо відповідати занаших людей на місцях,і нас оточують наші опоненти саботуючи наші дії,не розуміють гумору."
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
ипать ! какой пиздец кромешный! 83 в списке!- 23 года и это не в местные советы- а ВР- и что показательно! чт Зе говороило- никакого кумовства - и уже видим - ни кумовей нет! ни друзей!;) а это вообще- очень ОБДАРОВАНЫЙ ВУНДЕРКИНДЕР! в 23 года ЗНАЕТ ЗА ЖИЗНЬ- как говорят в одессе! ))))))) а терерь серьёзно- как я всем и говорил у Зе команды нет- вот на него свалилось президенство - потому что патологических идиотов в стране 30% и к второму туру идиотизм прогрессировал и поглотил 73% электората! вот вам идиоты конкретный пример- ЗЕ торгует местами в в ВР! кто смеет мне возразить- ЖДУ!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот это отборное стадо собирается под флагом этого скота ЗЕ!
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