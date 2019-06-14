Из "Слуги народа" срочно убрали 23-летнего одесского "мажора" из Франции. Фото

Из избирательного списка партии "Слуга народа" убрали кандидата в народные депутаты Романа Карабаджака.

Как передает "Радио Свобода", 23-летний парень шел под проходным номером 83 в списке президентской партии.

Сообщается, что вероятно, Карабаджак последний пять лет не проживал в Украине. Согласно записям в соцсетях, парень последние годы проживал во французском Лионе, где проходил обучение. Это может противоречить закону "О выборах народных депутатов", поскольку кандидат должен в течение пяти лет постоянно проживать в Украине.

Также по поиску в сети не удалось выяснить, чем на данный момент занимается кандидат в нардепы. Однако его внесли в первую сотню списка президентской партии.

Отмечается, что отец парня, Юрий Карабаджак - председатель Арцизской районного совета в Одесской области, а мать, Лариса Карабаджак - депутат Виноградовского сельского. Они тесно сотрудничают с головой Арцизской РГА Сергеем Парпуланським и временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Сергеем Паращенко. Все вместе они публично поддерживали кандидата Петра Порошенко на выборах президента. При этом их сын в Facebook публиковал фото в поддержку президента Владимира Зеленского.

Роман Карабаджак Facebook

Роман Карабаджак с семьей Facebook

Роман Карабаджак Facebook

Роман Карабаджак Facebook

Роман Карабаджак Facebook

Роман Карабаджак Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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