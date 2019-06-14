Из "Слуги народа" срочно убрали 23-летнего одесского "мажора" из Франции. Фото

Из избирательного списка партии "Слуга народа" убрали кандидата в народные депутаты Романа Карабаджака.
Как передает "Радио Свобода", 23-летний парень шел под проходным номером 83 в списке президентской партии.
Сообщается, что вероятно, Карабаджак последний пять лет не проживал в Украине. Согласно записям в соцсетях, парень последние годы проживал во французском Лионе, где проходил обучение. Это может противоречить закону "О выборах народных депутатов", поскольку кандидат должен в течение пяти лет постоянно проживать в Украине.
Также по поиску в сети не удалось выяснить, чем на данный момент занимается кандидат в нардепы. Однако его внесли в первую сотню списка президентской партии.
Отмечается, что отец парня, Юрий Карабаджак - председатель Арцизской районного совета в Одесской области, а мать, Лариса Карабаджак - депутат Виноградовского сельского. Они тесно сотрудничают с головой Арцизской РГА Сергеем Парпуланським и временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Сергеем Паращенко. Все вместе они публично поддерживали кандидата Петра Порошенко на выборах президента. При этом их сын в Facebook публиковал фото в поддержку президента Владимира Зеленского.
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак с семьей
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.
Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.
В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.
В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица Ирина Панченко.
В президентской партии "Слуга народа" заявили, что не готовы отвечать за действия их региональных представителей, которые получали деньги за продажу мест в политсиле.
Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.