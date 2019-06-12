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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Из "Голоса" исключили двух кандидатов в нардепы: названа причина

1.1тЧитать материал на украинском

Из партии "Голос" исключили двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Об этом сообщила пресс-служба партии. Так исключен был кандидат в Волынской области Тарас Шкитер. Причиной стали доказательства журналистов, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

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Вслед за ним исключили Евгения Кугука. Его имя обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", – заявила антикоррупционная активистка Александра Устинова, которая входит в пятерку избирательного списка "Голоса".

Из "Голоса" исключили двух кандидатов в нардепы: названа причина

Крым. Реалии

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Лучше бы успехи в борьбе с коррупцией продемонстрировали..активисты.
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