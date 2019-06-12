Из "Голоса" исключили двух кандидатов в нардепы: названа причина

Из партии "Голос" исключили двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.
Об этом сообщила пресс-служба партии. Так исключен был кандидат в Волынской области Тарас Шкитер. Причиной стали доказательства журналистов, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.
Вслед за ним исключили Евгения Кугука. Его имя обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", – заявила антикоррупционная активистка Александра Устинова, которая входит в пятерку избирательного списка "Голоса".
Крым. Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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