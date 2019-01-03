Использовал диппаспорт: Геращенко раскрыла детали скандальной поездки Семенченко в Грузию

Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко ездил в Грузию с дипломатическим паспортом без направления в официальную командировку.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook после того, как получила ответ от главы парламента Андрея Парубия.

"Нардеп не информировал о своей командировке секретариат ВР, парламент тоже не направлял нардепа в какое-либо командировки в Грузию. Безусловно, каждый политик сам определяет график своих международных поездок и встреч, это его полное право. Вместе с тем, правила использования дипломатического паспорта позволяют принимать этот документ только в официальные командировки, а не частные поездки", – пояснила Геращенко.

Семен Семенченко lb.ua

Она обратилась к народным депутатам с просьбой брать с собой в поездки обычный заграничный биометрический паспорт.

"Пользуйтесь преимуществами безвиза, друзья, и катайтесь по миру с обычным паспортом. Не стоит полицейским в европейских столицах или других городах тыкать в нос украинский дипломатическим паспортом в своих частных поездках, это незаконно и нечестно", – резюмировала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря в гостиницу "Альянс" в Тбилиси с обыском нагрянул спецназ и задержал шестерых граждан Украины и одного грузина.

Позже появилась информация, что при задержании присутствовал Семенченко, но ему удалось сбежать. Сам он все отрицал.

Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах были обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров".