Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Народного депутата Гео Лероса, которого исключили из фракции "Слуга народа", вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает в Facebook юридическая компания "Миллер", повестка выписана на вторник, 8 сентября на 10:00.

Отмечается, что Лероса вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов), которое открыли 25 августа 2020 года.

Повестка в ГБР Скриншот

"Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО ", что, проанализировав декларацию Гео Лерос, предположила, что депутат уклонился от уплаты налогов. Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович – бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года наш коллега адвокат", – отмечено в сообщении.

Исключенного из фракции Лероса вызвали на допрос в ГБР Скриншот

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