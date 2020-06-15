Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет участвовать во внутрипартийных праймериз на должность мэра Киева, показала фото своей тренировки.

Снимок политик опубликовала на странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 14 июня. На фотографии женщина запечатлена внутри арены для проведения боев, огражденной сеткой.

"Первая тренировка после карантина. Тяжело. Но надо", – написала в посте Верещук.

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" показала фото из бойцовской клетки

Ирина Верещук

Напомним, о том, что она уже подала свою кандидатуру як претендента на кресло главы Киева от "СН", Верещук сообщила 9 июня.

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" показала фото из бойцовской клетки

Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в праймериз будут участвовать от четырех до шести кандидатов. Он называл имена четырех: "слуг народа" Ткаченко, Тищенко, Дубинского и Кучуру. Также есть вероятность, что за пост мэра столицы будет бороться главный санитарный врач Ляшко.

По словам президента Украины, на мэра Киева выдвинут кандидата, у которого будет наилучшая программа и рейтинг электоральных симпатий.