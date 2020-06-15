Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" показала фото из бойцовской клетки
Ирина Верещук
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая будет участвовать во внутрипартийных праймериз на должность мэра Киева, показала фото своей тренировки.
Снимок политик опубликовала на странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 14 июня. На фотографии женщина запечатлена внутри арены для проведения боев, огражденной сеткой.
"Первая тренировка после карантина. Тяжело. Но надо", – написала в посте Верещук.
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" показала фото из бойцовской клетки
Ирина Верещук
Напомним, о том, что она уже подала свою кандидатуру як претендента на кресло главы Киева от "СН", Верещук сообщила 9 июня.
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" показала фото из бойцовской клетки
Как писал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в праймериз будут участвовать от четырех до шести кандидатов. Он называл имена четырех: "слуг народа" Ткаченко, Тищенко, Дубинского и Кучуру. Также есть вероятность, что за пост мэра столицы будет бороться главный санитарный врач Ляшко.
По словам президента Украины, на мэра Киева выдвинут кандидата, у которого будет наилучшая программа и рейтинг электоральных симпатий.