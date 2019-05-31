Каждый шаг Зеленского приведет к разочарованиям — политтехнолог Порошенко

В последний день весны партия “Солидарность” Петра Порошенко провела съезд, где и объявила ребрендинг. Сменила название, а также руководителя. В этот раз пятый президент начинает свою избирательную кампанию в Верховную Раду с новой партией — “Европейская Солидарность”.

Политический проект продолжит курс Порошенко, а также займет оппозиционную нишу к действующему президенту Владимиру Зеленскому. О дальнейших планах OBOZREVATEL в небольшом блиц-интервью обсудил с политтехнологом пятого президента Виктором Уколовым.

— В СМИ просочилась информация, мол Петр Порошенко увидел последние рейтинги его новой политической силы. Они были такими низкими, в районе 5%, что после этого он ушел в сильный ступор. Не общался ни с кем из команды на протяжении дня. Все так плохо?

— Это ложь, последние рейтинги показывали, у "Солидарности" 3-е место с 9-10%. Никогда так много не врут, как во время войны, или выборов. Особенно в Украине и касательно рейтингов. Поверьте, если бы информация отвечала действительности, все бы об этом кричали на каждом углу.

— Вы прогнозируете как минимум такой результат и 21 июля?

— Надеемся, результат будет большим. Уверены, каждый шаг Зеленского приведет к большим разочарованиям в его политической силе. Сейчас он переживает медовый месяц, когда конформисты, поддерживающие любую власть, начинают симпатизировать ему лишь потому, что он стал президентом.

Но есть все больше людей, которые скептически относились к власти и все более негативно к президентству Зеленского. Понятно, во многих вопросах он не компетентен, виден фальш, когда он поехал к шахтерам, а по дороге начал фотографироваться с шаурмой, с радостным лицом, хотя причина поездки была трагедия во Львовской области.

Новости Вокруг стенограммы встречи Зеленского с главами фракций разгорелся скандал

Видно, идут провалы в сотрудничестве с МВФ. Миссия уехала из страны, поставив свою работу на паузу, хотя еще в середине мая Александр Данилюк заявил, команда Зеленского рассчитывает на возобновление кредита Stand by. Более того, президент встретился с миссией МВФ, но об этом даже не сообщила его пресс-служба. Это означает то, что встреча была провальной.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Видно, у президента Зеленского не получается и диалог с Верховной Радой. За его закон с закрытыми списками проголосовали только 92 человека, чтобы поставить его в повестку дня. Приблизительно такая цифра была и при голосовании за отставку Гройсмана. То есть, чем дальше, тем лучше для оппозиции. Время играет на нашу пользу.

— Вы уже позиционируете себя как оппозиция к действующему президенту?

— Безусловно. Петр Порошенко имеет наибольшую поддержку среди оппозиционеров. К примеру, Юлия Тимошенко перестала быть оппозиционеркой, она призывает поддерживать президента. Позиция Анатолия Гриценко касательно Зеленского — он избегает критики. В оппозиции разве что находится Олег Ляшко.

— Будет ли президент Петр Порошенко баллотироваться по спискам партии “Европейская солидарность”?

— Он станет первым в истории Украины президентом, который поведет свою партию на парламентские выборы. У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент.

Съезд партии "Европейская Солидарность"

— Так понимаю, партия “Голос” Святослава Вакарчука играет на вашем электоральном поле. Возможны ли в будущем объединение с этой силой, на уровне фракций, к примеру?

— С таким успехом можно говорить и то, что партия играет на поле Зеленского. Вакарчук — не профессиональный политик, он принадлежит шоу-бизнесу, поэтому это тот же “кот в мешке”. Только этот со Львова и говорит на украинском языке. Хотя он имеет сталые политические взгляды, проукраинские и этим подкупает.

С другой стороны, я скептически отношусь к походу непрофессионалов в политику. Первый поход Вакарчука завершился через год и он подал всего две поправки к чужим законам во втором чтении. Своих законопроектов он не регистрировал. Неизвестно, насколько долго он будет соблюдать интерес к политике в этот раз.

Он не выглядит сильным лидером, скорее он просто позитивный, хороший человек. Сейчас же нужны бойцы, чтоб противостоять власти Зеленского, чтобы вести Украину в европейском направлении, в ЕС, НАТО, соблюдать стратегический курс. По моему мнению, тут больше подходит Петр Порошенко.

Петр Порошенко на съезде партии

— Возможна ли такая конфигурация, что Петр Порошенко станет премьер-министром?

— Абсолютно исключено. При президенте Зеленском это могло бы произойти в том случае, если в Верховной Раде сложилось оппозиционное большинство к действующему президенту, но социология показывает, оно будет пропрезидентским. А в таком случае оно не назначит его премьер-министром.

— Как вы считаете, сможет ли партия “Слуга народа” самостоятельно сформировать коалицию по итогам выборов?

— Они попытаются это, но мы сделаем все, чтобы у них этого не получилось.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся