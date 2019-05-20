Инаугурация Зеленского: как это было и что он пообещал

Владимир Зеленский — 6-й президент Украины. В понедельник, 20 мая, он официально принял присягу и стал полноправным главой государства. За полдня президентства он уже успел разгневать украинских народных депутатов, заявить о роспуске Верховной Рады, а также открыть двери Администрации президента для украинцев.

Чем запомнилась инаугурация Зеленского, что уже успел пообещать и чего ожидать дальше — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Инаугурация Зеленского состоялась, он стал полноценным президентом Украины;

Вокруг Верховной Рады прошла целая церемония, приехали иностранные гости, многие украинские политики, а также члены “Квартала 95”;

Не обошлось и без казусов — солдат караула уронил значок президента;

После официальной части Зеленский пошел на рабочее место в Администрацию президента пешком, а людей пустили во двор Банковой;

В рамках инаугурационной речи Зеленский пообещал остановить огонь на Донбассе, отправить в отставку Кабмин и распустить Верховную Раду.

Инаугурация все же состоялась

Эпопея с присягой Владимира Зеленского завершилась. Прения между парламентом и победителем президентских выборов продолжались практически 3 недели. 19 мая, 28 мая или вовсе 1 июня. Вариантов даты инаугурации было очень много, но в итоге Верховная Рада неожиданно и достаточно уверенно проголосовала за 20 мая.

С 6 утра у здания парламента начали собираться правоохранители, журналисты и желающие увидеть инаугурацию воочию. Весь правительственный квартал был оцеплен полицией, а также людьми в штатском — сотрудниками Управления госохраны и Службы безопасности Украины.

Около 9 часов на Грушевского стало людно. Аншлага не было, но несколько тысяч сторонников Зеленского разместилось вдоль огражденного с двух сторон коридора. Возле здания парламента установили большой экран для трансляции выступления президента.

Люди ожидают президента

Владимир Зеленский с командой

Ближе к 10 к парламенту начали съезжаться представители иностранных делегаций. Инаугурацию посетил внушительный пул иностранных гостей, учитывая сжатые сроки подготовки. Были президенты балтийских стран, ближайшие соседи Украины, а также делегаты из ЕС, США. Представителей России на церемонию никто не пригласил.

Среди гостей также были и отечественные политики, министры, нардепы и топ-чиновники. Не обошлось и без актеров “Квартала 95”. Более того, забавный момент с участием одного из фронтменов “Квартала” произошел уже во время официальной церемонии, Евгения Кошевого “в лысину” поцеловал сам президент, проходя мимо здания парламента.

Фото: Олеся Медведева

Евгений Кошевой

Виталий Кличко приехал на велосипеде

В целом ситуация вокруг парламента была спокойной, публика собралась разношерстная. Было как много сторонников избранного президента, так и простых “зевак”, которые воспользовались возможностью публично заявить о своих ценностных взглядах. Люди активно поддерживали Зеленского. Каждое "колкое" замечание или громкое заявление люди встречали овациями или криками "Браво".

Действительно, встреча с Зеленским больше напоминала общение фанатов с звездой. Многие просили сделать с ним селфи, фото "на память" или попросту перекинуться репликой. Сложилось впечатление, что пришедшие на инаугурацию люди не до конца понимали, что Зеленский стал президентом. Вероятно, он сам это понял лишь во время исполнения гимна в стенах Верховной Рады.

Среди "зевак" были и сторонники перевернутого украинского флага

Официально церемония инаугурации началась в 10 утра. Владимир Зеленский по красной дорожке зашел в Раду, а спикер Андрей Парубий начал заседание. К присяге Зеленского приводили две женщины: новоиспеченная глава Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Церемония прошла спокойно, глава КСУ заявила об отсутствии каких-либо препятствий к инаугурации, а глава ЦИК подтвердила победу Зеленского. Он зачитал присягу, а затем ему передали символы власти — печать, удостоверение и булаву. Вот тут уже не обошлось без казуса.

Глава государства получил удостоверение президента и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд документ упал на пол. Его поднял участник церемонии и положил на место.

После ряда процедур Зеленский выступил с речью, по итогам которой спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента. Выйдя снова на улицу, Зеленский пошел в Мариинский палац, где и встретился с командующими родов войск, министрами обороны и внутренних дел, другими силовиками.

Владимир Зеленский на церемонии

Следующий этап — встречи в здании парламента с международными делегациями. Они прошли несколько часов, после чего Зеленский пешком в сопровождении членов своей команды — Ивана Баканова, Дмитрия Разумкова, Андрея Богдана и других прошли по улице Институтской до Банковой, где и зашли в Администрацию президента.

На пути в АП произошел небольшой казус. Обычно весь комплекс Администрации закрыт для журналистов и рядовых украинцев, туда можно пройти лишь по спецпропускам.

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В момент подхода всей толпы журналистов и желающих украинцев к воротам АП, охрана президента начала оттеснять всех, кроме команды Зеленского. Началась маленькая давка. В ситуацию вмешался Владимир Зеленский, приказав охране открыть ворота Администрации для всех.

О чем заявил Зеленский

Во время первого обращения к украинского народу в качестве лидера страны, Зеленский сделал ряд важных заявлений. Первое — Украина первоочередно сделает все для прекращения огня на Донбассе.

"Меня часто спрашивали, на что я готов ради этого. А на что вы готовы, украинцы, ради жизни близких? Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что первым шагом для освобождения украинских земель должно стать возвращение в Украину всех узников Кремля. Также он подчеркнул, что Крым и Донбасс являются территорией Украины и все шаги, направленные на восстановление пройдут без каких-либо территориальных уступок.

Следующий тезис президента — в Украине большими проблемами являются "шокирующие тарифы, унизительные зарплаты, несуществующие рабочие места, медицина, мифические дороги, которые ремонтируются только в чьем-то бурной воображении".

Именно таким заявлением он прямо намекнул на неудовлетворительную оценку работы Кабинета министров. Он посоветовал министрам “взять листок бумаги и добровольно покинуть свои должности”. Не менее скандальным получилось и заявление о роспуске Верховной Рады. Слухи об этом решении Зеленского ходили давно, но сделал он это в подобающей себе манере.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов:

закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;

освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

На все это он дал нардепам два месяца. Вероятно досрочные выборы состоятся 14 или 21 июля, о чем ранее уже сообщал OBOZREVATEL. В парламенте на такое решение отреагировали бурно, резко против — фракция “Народного фронта”.

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В целом, решение о роспуске на самом деле является спорным. Как считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, депутат Верховной Рады Украины первого созыва Владимир Крыжановский, решение о роспуске может вызвать правовую коллизию.

"В Конституции никак не описано, как именно должно происходить прекращение полномочий Рады". Он пояснил, что факт отсутствия коалиции в Раде на протяжении длительного времени никак не был зафиксирован официально. Такой повод для роспуска в будущем может быть обжалован в судах, а также нести реальны риски для президента Зеленского.

Правда, несмотря на это, указ о роспуске парламента должен появиться у ближайшее время.

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