Импичмент Трампа: вице-президент США отказался рассекретить разговор с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс отказался рассекречивать содержание разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The Hill, таким образом он ответил председателю Палаты представителей Адаму Шиффу, который отправил соответствующий запрос.

Заявление было сделано после того, как помощник Пенса дал показания на слушаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Пенс отказался рассекречивать разговор Трампа с Зеленским

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот дурацкий комитет проводит фиктивное расследование", – ответил вице-президент США.

В письме Шифф запросил дополнительную информацию о показаниях сотрудницы дипломатической службы Дженнифер Уильямс, которая в прошлом месяце давала показания о разговоре Трампа с Зеленским. По ее словам, переговоры были "необычными".

Женщина подтвердила тогда, что американский лидер просил провести антикоррупционное расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

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