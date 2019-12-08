Импичмент Трампа: вице-президент США отказался рассекретить разговор с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс отказался рассекречивать содержание разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным The Hill, таким образом он ответил председателю Палаты представителей Адаму Шиффу, который отправил соответствующий запрос.
Заявление было сделано после того, как помощник Пенса дал показания на слушаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Пенс отказался рассекречивать разговор Трампа с Зеленским
"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот дурацкий комитет проводит фиктивное расследование", – ответил вице-президент США.
В письме Шифф запросил дополнительную информацию о показаниях сотрудницы дипломатической службы Дженнифер Уильямс, которая в прошлом месяце давала показания о разговоре Трампа с Зеленским. По ее словам, переговоры были "необычными".
Женщина подтвердила тогда, что американский лидер просил провести антикоррупционное расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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