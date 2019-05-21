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Импичмент президента: у Зеленского раскрыли планы

10.4тЧитать материал на украинском

Глава государства Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента Андрей Богдан. Он отметил, что сейчас документ находится на стадии разработки.

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению", – пояснил он.

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Богдан добавил, что законопроект об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а затем – подан на рассмотрение парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Верховной Раде в 10:00 состоялось торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также Зеленский назвал первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой, и обратился с заявлением к парламенту.

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Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
импичментзаконопроектВерховная Рада Украины
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