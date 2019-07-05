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Импичмент президента: Парубий грозно обратился к Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства.

В ином случае он нарушит закон. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий на заседании парламента 5 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", – отметил Парубий.

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Он уточнил, что, согласно с Конституцией, у президента после получения закона есть 15 дней на его подписание или возвращение его в Верховную Раду для повторного рассмотрения. Этот срок истек еще 27 июня.

"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", – подчеркнул Андрей Парубий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Володимир Зеленський

Как сообщалось ранее, 21 июня представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук намекнул, что президент намерен ветировать закон из-за "нарушений при голосовании за документ".

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Парубий
Место
Украина
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Marin Ella
Marin Ella
сцыуло не подпишет! все его обещание - это заменуха для лохов, коих у нас 73%!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Закон? Какой закон? Парубий и закон - понятия не совместимые!!! Вспомнить хотя-бы как по 50 раз голосовали за увольнение судей.
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