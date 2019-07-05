Импичмент президента: Парубий грозно обратился к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства.

В ином случае он нарушит закон. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий на заседании парламента 5 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", – отметил Парубий.

Он уточнил, что, согласно с Конституцией, у президента после получения закона есть 15 дней на его подписание или возвращение его в Верховную Раду для повторного рассмотрения. Этот срок истек еще 27 июня.

"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", – подчеркнул Андрей Парубий.

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Как сообщалось ранее, 21 июня представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук намекнул, что президент намерен ветировать закон из-за "нарушений при голосовании за документ".

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

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