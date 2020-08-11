Или неразумные, или продажные, – Кондратюк о власти в Украине

Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от страны-агрессора России, не оглядываясь на восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.

Об этом заявил украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. В интервью "УП" он, в частности, прокомментировал падение рейтинга президента Владимира Зеленского, одной из причин которого эксперты называют нечеткое позиционирование его и команды в вопросах геополитики.

"Они пока и вашим, и нашим – такая хитрая одесская позиция, которая уже не впервые используется в украинском политикуме", – убежден шоумен.

Он добавил, что такую же позицию первым озвучил второй президент Леонид Кучма, который, по его словам, тоже дважды поступил не последовательно. В частности, сначала озвучил, а потом написал книгу "Украина – не Россия".

"То есть, так нельзя. В 14-м году в марте состоялась аннексия Крыма, состоялась для всех людей в этой стране, кто в сознании, абсолютно однозначная картина о "дружественном народе". Ну просто уже понятнее не бывает, и что?" – риторически отметил Кондратюк.

Он убежден, что геополитика после 2014-го года для Украины должна быть очень простой: "бежать от России подальше. И навсегда!" В то же время сейчас, в том числе и в действиях власти, почему-то происходит "топтание на месте", а иногда – даже откат назад по сравнению с предыдущими пятью годами.

"Не знаю. Или слишком низкие умственные способности вновь избранных, или они – не граждане, или они – продажные. Это банальные вещи я говорю! Или нет? Вперед для Украины – не может быть на восток. На востоке переда нет", – подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк возмутился отменой запрета на въезд в страну для российского рэпера Элджея. Он отметил, что исполнителю с РФ не стоит ехать в Украину после того, как он отрицательно высказывался о Крыме и поддерживал его аннексию Россией.