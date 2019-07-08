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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Или ее уберут из списка, или я уберу ее": исключенная из "Слуги народа" заявила об угрозах

3.3тЧитать материал на украинском

Экс-кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова заявила, что ее исключили из списка политсилы незаконно.

Кроме того, Коробкова утверждает, что ей угрожали, однако не уточняет, кто именно. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Из СМИ вы узнали, что я вроде бы написала заявление об исключении меня из списка... Так вот – я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера [7 июля] на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", – заявила кандидат.

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Елена Коробкова

Елена Коробкова

facebook.com/ekorobkova

Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого, по ее словам, поддерживает, с требованием разобраться в ситуации.

Также политик добавила, что поддерживает программу, с которой он шел на выборы, но не поддерживает "олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента".

По словам Коробковой, после того, как она высказала свою позицию относительно "ПриватБанка", в игру включились "старые олигархические кланы".

"Далее началась самая главная борьба, чтобы забрать у меня самое ценное – мою 4-летнюю дочь. Но и на этом не остановились – начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" – написала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Позже общественность попросили помочь команде Зеленского "отфильтровать" кандидатов. Так, партия обнародовала обновленный список, в котором появилась функция лайков и дизлайков.

  • 7 июля партия провела третий этап предвыборного съезда для исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты.

  • Сообщалось, что двое членов партии обратились к председателю с заявлением об исключении по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) и Коробкова Елена Анатольевна (№31).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Елена Коробкова
Место
Украина
Теги
политикаПартия "Слуга народа"
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Владимир Александрович сказал что всё по честноку, значит по "честноку", просто у Игоря Валерьевича для всех "честнок" разный, просто как и раньше, для некоторых закон не писан, и "гарант" может вместо закона предложить шаурму.
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