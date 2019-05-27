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"Идиотизм!" Ярош разгромил идею референдума о мире с Россией

1.3тЧитать материал на украинском

Идея команды новоизбранного президента Зеленского о вынесении на всеукраинский референдум вопроса о примирении с Россией напоминает переговоры о дружбе с насильником.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош. По его словам, это полный идиотизм.

"Для государства очень важно, что в ближайшее время будет делать новоизбранный президент Зеленский. Потому что то, что я услышал о референдуме – мне это трудно понять. Это все равно что нас изнасиловали, а мы опросы проводим, дружить нам с насильником не стоит. Полный идиотизм!", - эмоционально прокомментировал инициативы команды Зеленского Ярош.

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Гиркин, один из главарей террористических группировок "ДНР", похвастался тем, как боевики расстреливали украинских граждан на оккупированных территориях по его личному приказу.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитро ЯрошВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
войнаАдминистрация Президентареферендум
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леня зе
леня зе
дорогу на Крым знаешь,вперед защитник
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