"Хочет выслужиться": экс-глава Львовской области обвинил Садового в мусорном кризисе

Мэр Львова Андрей Садовый пытается снять с себя ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в кризисе с вывозом и утилизацией львовского мусора.

Вину за эту проблему "он пытается переложить на предшественников, потому что хочет выслужиться перед новой властью", сказал в комментарии "Главком" экс-глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Андрей Иванович руководит Львовом 13 лет. За это время у него была возможность решить все насущные проблемы города не только с вывозом мусора, но и загрязнением окружающей среды, транспорта и тому подобное. Поэтому все вопросы по мусору Садовый может задавать одному человеку – самому себе. Расследование СБУ, прокуратуры должны начаться из кабинета мэра Львова", – убежден Синютка.

Андрей Садовый Zaxid.net

По его словам, проблема Садового в том, что он хочет быть политиком, поэтому вместо решения проблем львовян, строит новые политические альянсы.

"Так он занимается партией, то участвует в политических интригах. Сначала Садовый сотрудничает с каждой действующей властью, а затем, для поддержания собственного рейтинга, "идет в оппозицию". Через некоторое время новая администрация, которую сегодня представил Зеленский станет виновной во всех его проблемах", – заверил Синютка.

В своем выступлении на представлении президентом Владимиром Зеленским нового председателя Львовской ОГА мэр Львова Андрей Садовый отметил, что хотел бы реального расследования "мусорной блокады" Львова и наказания виновных. При этом глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что "Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, какие подразделениябыли задействованы и соответствующие должностные лица".

Как сообщал OBOZREVATEL Садового просят снять с выборов и сообщить о подозрении.

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