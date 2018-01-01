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"Хладнокровный убийца": у Путина снова заистерили из-за новогодней речи Порошенко

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Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко - это "яд в блестящей обертке" от "хладнокровного убийцы собственного народа".

Об этом заявил депутат Госдумы от оккупированного Крыма, замглавы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, пишет RT.

В своем выступлении Порошенко обратился к жителям Крыма и оккупированных районов востока, назвав их "братьями и сестрами" Украины.

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"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе", - сказал Бальбек.

Говоря о словах Порошенко касаемо оптимизма и веры украинцев в свою страну, Бальбек призвал украинцев "на этой оптимистичной ноте сбросить с шеи порошенковское ярмо".

Ранее глава комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обозвал новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко циничным из-за его слов о жителях оккупированного Донбасса.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко поздравил украинских военных и всех жителей страны, отметив, что оккупанты получат наказание.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
Объект
Новый год
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