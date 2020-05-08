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8 мая • обновлено в 21:55
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"Халява закончилась!": Саакашвили предупредил, что Украины "не будет"

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Михеил Саакашвили, которого недавно назначили руководителем Исполнительного комитета реформ, заявил, что Украине не может больше жить с коррупционными схемами.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Саакашвили, "халява закончилась" и украинская экономика не может удерживать груз коррупционеров.

"Есть люди, которые прямо не работают на Москву, но хотели бы, чтобы все оставалось как есть. Так вот, я им хочу сказать: это просто невозможно. Если это болото не осушить, если из коррупционного водоворота не вытащить Украину… Халява закончилась! Мы 30 лет думали так: "Мы и так продадим свое зерно, металл, руду, будем экспортировать рабочую силу и будем тырить. У нас всегда все будет хорошо". Украинская экономика не может дальше удерживать этот груз", – заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот из видео

Также по его словам, с этим нужно разобраться, иначе Украина, как страна, перестанет существовать.

"Или мы это болото абсурда сушим, или Украины как таковой не будет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. При этом, сам Саакашвили за время своей карьеры успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел. В частности, он получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

Также из-за его назначения Украина попала в дипломатический скандал – Грузия уже заявила об отзыве для консультаций своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
коррупция
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш подкидыш михо, поставленный "смотрящим" за майдановской соросятней, провозгласил отмену халявы.. )) в который раз? ))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
М и х у и л! жги дальше!
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