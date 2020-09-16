Грызлов обвинил Украину в отказе от совместной инспекции на Донбассе

Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина якобы во второй раз отказалась от совместного инспектирования.

Об этом сообщил Интерфакс. Грызлов сделал заявление 16 сентября после заседания контактной группы.

Полпред РФ также обвинил Украину в невыполнении политического блока Минских соглашений из-за постановления Верховной рады о назначении местных выборов.

"Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции", – сказал он.

Грызлов отметил, что позиция Украины якобы подтверждает наличие нарушений с ее стороны.

"Представители Донбасса подчеркивают, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Украины от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня. Фактически, это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", – заявил Грызлов.

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