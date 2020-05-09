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9 мая • обновлено в 23:06
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Грузия потребовала от Украины выдать Саакашвили

4.6т
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Министр иностранных дел Грузии потребовал от Украины экстрадировать Михеила Саакашвили, который назначен руководителем Исполнительного комитета реформ.

Об этом Давид Залкалиани заявил в эфире телеканала Imedia, передает "112 Украина".

Грузия потребовала от Украины выдать Саакашвили

"У нас была бы совершенно другая реакция, если бы Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии", – сказал глава МИД.

Он добавил, что Грузия обращалась к украинским властям с этой просьбой, но реакция его не устроила.

"К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", – сказал Залкалиани.

Министр подчеркнул, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Грузия в ответ на это отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Грузия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Что же решит пан Зе? Разорвать отношения с соратником по клубу нeyдaчникoв? Или выдать гастролера?
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0
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"страна-друг" укроини бурагозит не по-детски :-D Всем от вашей 404 что-то надо. Трампу - компромат на байдена, МВФ-у - землю, Европе - рабов, Грузии - вшивого мишико, у всех свои интересы. Про ваших олигархов вообще молчу. Украина просто пахнет успехом
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, через сколько дней ''Наш братский народ'' превратится в ''грызунов''?)))))
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Захаров Дмитрий,
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