Громкий скандал с "письмами Порошенко" ФСБ: появилась жесткая реакция Администрации президента

Грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили, опубликовал письмо, якобы написанное президентом Украины Петром Порошенко в спецслужбы России в 2007 году.

"Документы" появились на официальном сайте канала.

В частности, утверждается, что Порошенко якобы адресовал директору ФСБ письмо, в котором якобы заявил, что не является врагом России.

"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко. - Ред.), являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", - говорится в "документе".

Олег Панфилов/enigma.club

Также отмечалось, что Порошенко якобы летал в Санкт-Петербург к родителям супруги своего старшего сына. Однако Алексей Порошенко женился в 2013 году, а "письма" датированы 2007 годом.

Олег Панфилов/enigma.club

Олег Панфилов/enigma.club

Олег Панфилов/enigma.club

Администрация президента отреагировала на публикацию.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Администрации президента подчеркнули, что информация носит заказной характер со стороны страны-агрессора.

"Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - подчеркивается в заявлении.

В то же время журналист Александр Верголяс на своей странице в Facebook раскрыл данные о скандальном грузинском канале Rustavi-2.

"По данным тогдашней грузинской оппозиции, главный акционер Rustavi-2 - Degson Limited - тесно связан с Михеилом Саакашвили.. Остальные 30% принадлежат брату Гелы Бежуашвили (бывший министр МИД Грузии и руководитель разведки Грузии 2008-2013) Давиду Бежуашвили. Как вы наверное догадались - Гела Бежуашвили - соратник, однопартиец Саакашвили", - уточнил Верголяс.

По его словам, основателем канала был ныне покойный Эроси Кицмаришвили - посол Грузии в России в 2008 году.

Позднее также появилось жесткое обращение к украинцам из-за реакции на "письма Порошенко" ФСБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были обнародованы самые громкие фейки РФ за 2017 год.