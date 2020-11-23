Гройсман сказал, согласится ли на второе премьерство

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов снова возглавить Кабмин, когда его политсила пройдет в Верховную Раду.

Как сказал он в интервью ZN.UA, премьерство без собственной команды – "нерациональный шаг".

"Но в следующем парламенте у нас будет своя профессиональная команда", – заверил Гройсман.

По его словам, за три с половиной года первого премьерства не было допущено глобальных просчетов, а экономика росла.

"Мы работали системно… Многие вещи остались на бумаге. Однако то, что было невозможно в прошлом, вполне возможно в будущем", – отметил политик.

Он констатировал, что сейчас в стране разворачивается глобальный кризис.

"На фоне примитивных действий власти по борьбе с ковидом очевиден провал в финансах, экономике, энергетике. Прибавьте сюда еще конституционный кризис. Абсолютно естественно в этой ситуации подставлять плечо стране в той форме, в которой это на сегодня возможно", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман рассказал в интервью OBOZREVATEL о том, что именно президент Украины Владимир Зеленский делает не так.