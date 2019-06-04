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Гриценко заявил о походе на выборы с "Гражданской позицией"

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Партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" будет выдвигаться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля.

Об этом лидер политической силы написал на своей странице в Facebook, отметив, что намерен работать для кардинальных перемен в государстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

"Команда "Гражданская позиция" идет на эти выборы! В трудное время мы не имеем права стоять в стороне. Стране нужны решительные изменения, нужен успех. Для нашей команды должности – это работа, компетентная и честная. Готовы включиться с первого дня принимать решения и отвечать за результат!" – заверил Гриценко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко говорил, что что "Гражданская позиция" объединится с партиями "Народный Контроль" (лидер – Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Архипова Анна
Архипова Анна
Огрoмное cпасибо всем тeм, ктo показaл мне чyдо-caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁ub6kut6 Пpoсто пpoйдя пpoстой опpоc получилa почти полугодoвую зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнocть=)
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