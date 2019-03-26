Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

Украина может отказаться от иностранного газа и снизить тарифы, если перейдет на альтернативные источники энергии и начнет реализовывать основательную экологическую стратегию.

Об этом в программе "Свобода слова" сказал Анатолий Гриценко. "Сейчас по всей Украине вырубают леса. Под видом дров и строительного материала вывозится эквивалент 2 млрд кубов газа по энергоемкости, вывозится в два раза дешевле, чем мы закупаем газ. Надо делать ставку на альтернативные источники энергии. Надо, чтобы мусор видели как основу для энергетики и минеральных удобрений. Усилия правительства надо направить на то, чтобы расчистить окружающую среду", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Кандидат в президенты считает, что если в стране будет введен рациональный подход к источникам энергетики и внедрены экологические стандарты, то расход газа снизится на 10%.

"Наши котельные еще из Советского Союза. Замерьте температуру дыма на выходе. Более 180 градусов. В мире уже отработаны технологии, чтобы это тепло забирать. На этом можно уменьшить тарифы и на 10% уменьшить расход газа", – уверен Гриценко.

Он отметил, что у новой команды власти должна быть философия улучшения жизни граждан. "Надо приложить усилия. Если человек главное, его продолжительность и качество жизни, тогда решаются вопросы экологии. Это ключевое, на чем должна сосредоточиться новая команда власти", – считает кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко выступил за проведение общенациональной дискуссии о двойном гражданстве в Украине.

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