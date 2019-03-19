Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

Сегодня, 19 марта, команда Анатолия Гриценко провела "Марш единства ради порядка" в Тернополе.

В мероприятии приняли участие четыре кандидатуры на ключевые должности, которые назначаются по квотам президента. В команде Гриценко это: Виктор Трепак – потенциальный глава СБУ, Александр Савченко – потенциальный глава НБУ, Светлана Залищук – кандидатура на должность главы МИД, Иван Апаршин – будущий министр обороны.

"Виктор Трепак сделает дело, чтобы СБУ защищала нас с вами. При следующем министре обороны Иване Апаршине солдат будет обеспечен, а в армии не будет мародерства на крови. Светлана Залищук на посту министра не будет вести страну в мутные союзы. Это будет курс в НАТО и ЕС. При Александре Савченко НБУ стабилизирует гривню, сделает так, чтобы кредиты были доступными", – сказал Анатолий Гриценко.

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Facebook Анатолий Гриценко

Facebook Анатолий Гриценко

Facebook Анатолий Гриценко

Кроме этого, вместе с кандидатом в президенты в мероприятии приняли участие и другие члены его команды – Егор Фирсов, Дмитрий Добродомов, Николай Катеринчук, Василий Гацко, Тарас Стецькив, Виктор Чумак.

"Мы разрушили миф, что украинские демократы не могут объединиться. Мы смогли", – подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты рассказал, что он с командой создаст в Украине условия, чтобы молодежь не уезжала за границу, чтобы бизнес имел комфортные условия, а в стране царила безопасность и справедливость.

"Хватит мародеров во власти, достаточно олигархата. Достаточно монополистов, диктующих тарифы, цены, уничтожают нашу жизнь и бросают в бедность. Украина имеет огромные ресурсы, но несколько семей господствуют в стране. Украина забудет слово "олигарх". Главное – после выборов. Нам нужны быстрые и решительные изменения. Президент может многое, но только команда может провести изменения на всех ключевых направлениях", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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