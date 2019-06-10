Гриценко представил свою команду на выборах: кто вошел в список

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. Об этом стало известно на представлении кандидатов 10 июня.

В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, нардеп VII и VIII созыва Егор Фирсов. В партии будет только пять людей, которые были депутатами, еще двое были в правительстве.

Виктор Трепак politeka

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Также во второй десятке списка есть секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский.

"Тут нет людей, которые боятся сказать, что Россия – агрессор. Нет людей с каким-то коррупционным шлейфом", – отметили представители партии.

В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.

В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.

Николай Катеринчук liga.net

"Мы давно партнеры. Мы объединились, потому что не хотим больше разговоров про европейскость. Мы хотим, чтобы эта европейскость была в каждой семье, в бюджете", – отметил Катеринчук.

Николай Томенко Википедия

Анатолий Гриценко также сообщил, что готов сформировать и возглавить правительство.

"Мы формировали команду из профессиональных людей. Среди нас есть те, кто могут на этом посту, вице-премьеров, министров, возглавить НАБУ, СБУ. Это все не вопрос назначений, а работы и ответственности", – заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко был народным депутатом VI и VII созывов, также Министром обороны Украины (2005-2007 гг). Выступает за легализацию огнестрельного оружия в Украине, курс государства в ЕС и передачи части президентских полномочий к парламенту.

Анатолий Гриценко gp.org.ua

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