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Гриценко представил свою команду на выборах: кто вошел в список

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. Об этом стало известно на представлении кандидатов 10 июня.

В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, нардеп VII и VIII созыва Егор Фирсов. В партии будет только пять людей, которые были депутатами, еще двое были в правительстве.

Виктор Трепак

Виктор Трепак

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Также во второй десятке списка есть секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский.

"Тут нет людей, которые боятся сказать, что Россия – агрессор. Нет людей с каким-то коррупционным шлейфом", – отметили представители партии.

В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.

В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.

Николай Катеринчук

Николай Катеринчук

liga.net

"Мы давно партнеры. Мы объединились, потому что не хотим больше разговоров про европейскость. Мы хотим, чтобы эта европейскость была в каждой семье, в бюджете", – отметил Катеринчук.

Николай Томенко

Николай Томенко

Википедия

Анатолий Гриценко также сообщил, что готов сформировать и возглавить правительство.

"Мы формировали команду из профессиональных людей. Среди нас есть те, кто могут на этом посту, вице-премьеров, министров, возглавить НАБУ, СБУ. Это все не вопрос назначений, а работы и ответственности", – заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко был народным депутатом VI и VII созывов, также Министром обороны Украины (2005-2007 гг). Выступает за легализацию огнестрельного оружия в Украине, курс государства в ЕС и передачи части президентских полномочий к парламенту.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

gp.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 июня стал известна первая пятерка из партии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия". В нее, помимо самого Гройсмана, вошли министр науки и образования Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

8 июня свою команду представил Святослав Вакарчук. В партию "Голос" вошли экс-заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко, исполнительный директор IT-компании Ring Украина Кира Рудик, преподаватель Киевской школы экономики Ярослав Железняк, член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

Партия президента Украины Владимира Зеленского имеет в своих списках таких лиц: Дмитрий Разумков, глава партии, Руслан Стефанчук, доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде, Ирина Венедиктова, доктор юридических наук, эксперт по вопросам судебной реформы, Давид Арахамия, предприниматель, волонтер.

В список "Европейской партии" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они обнародовали совместный список.

Партия "Сила права" представила команду. По итогам съезда 8 июня была опубликована пятерка ее лидеров.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
УкраинаКиев
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