Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

Команда Анатолия Гриценко планирует изменить принцип экологического контроля и ввести его по стандартам Евросоюза и в соответствии с теми директивами, которые Украина уже согласовала с ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Запорожье сказал Анатолий Гриценко, сообщает пресс-служба политика. "Мы изменим принцип экологического контроля. Будет непрерывный контроль онлайн. Там, где на предприятиях будут фиксировать чрезмерные выбросы, сразу будут предпринимать действия", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он подчеркнул, что вопрос чистоты воздуха, воды и земли самое важное по всей стране, и при выборе между экологией и экономикой кандидат в президенты выбирает именно экологию.

"Это ключевое и для тех, кто работает на предприятиях, осуществляющих выбросы, и для тех, кто вокруг предприятий живет. Президент – гарант основных прав и их обеспечения, и право на жизнь – самое первое. Все, что зависит от меня, будет сделано, чтобы экологические стандарты были обеспечены", – отметил Гриценко.

По словам политика, владельцев крупных предприятий обяжут установить фильтрационные установки. В то же время все новые предприятия, которые будут вводиться в эксплуатацию, должны сразу работать по европейским стандартам. Гриценко добавил, что в режиме мониторинга поэтапно составят график, где именно будет введен этот экологический стандарт.

"Чтобы отработать экологический сектор, мы собирали практиков и теоретиков со всей страны. Все это будет сделано совместно с правительством", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что фигуранты скандала в "Укроборонпроме" должны получить пожизненное наказание с конфискацией имущества.

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