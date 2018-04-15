Гриценко поймал Путина на наглой лжи 

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад соврали о количестве сбитых крылатых ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией, а также о сумме нанесенного ущерба.

На этом обратил внимание в своем Twitter лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, сообщает "Обозреватель".

"Асад заявил, что восстановление после ракетных ударов обойдется Сирии в $ 400 млрд и нужно для этого 10-15 лет. Путин заявил, что почти все американские ракеты были сбиты комплексами ПВО Сирии. Тогда откуда такие потери? Не складывается. Кто-то из двух врет. Наверное оба", - сказал он.

Асад заявив, що відновлення після ракетних ударів обійдеться Сирії у $400 мільярдів і потрібно для цього 10-15 років. Путін заявив, що майже всі американські ракети були збиті комплексами ППО Сирії. Тоді звідки такі втрати? Не складається. Хтось із двох бреше. Напевно обидва. — Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 15 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.