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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Гриценко и Саакашвили хотят объединиться перед выборами в Раду

1.1тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" для совместного участия на досрочных выборах в Верховную Раду.

"Как Вы думаете, создание общей команды с РНС и наше общее участие в выборах — на пользу Украине?", — спросил Гриценко у своих сторонников в Facebook.

"На сегодня, мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями — это Народный контроль (Дмитрий Добродомов), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук)", — отметил он.

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Саакашвили на своей странице также поинтересовался, что думают его сторонников о союзе с Гриценко.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал он.

Саакашвили и Гриценко

Саакашвили и Гриценко

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко стать председателем его партии УДАР.

После этого Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать на выборах в Верховную Раду 21 июля самостоятельно.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Михеил СаакашвилиАнатолий Гриценко
Место
Украина
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