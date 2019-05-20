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Зеленский придумал, как его должны называть украинцы

13.1тЧитать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский попросил граждан Украины называть его только по имени, не указывая отчество.

Соответствующую просьбу глава государства озвучил во время общения с журналистами возле Администрации президента. "Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба АП

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба АП

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время выступления в Раде запретил размещать в кабинетах чиновников свой портрет.

"Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - отметил он.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Володимир I
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Лично для меня он КЛОУН!!!! Изменю ли я свое мнение ?! Поживем увидим.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Царь, просто царь)
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