Зеленский придумал, как его должны называть украинцы

Президент Владимир Зеленский попросил граждан Украины называть его только по имени, не указывая отчество.

Соответствующую просьбу глава государства озвучил во время общения с журналистами возле Администрации президента. "Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - сказал он.

Владимир Зеленский Пресс-служба АП

Владимир Зеленский Пресс-служба АП

Владимир Зеленский Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время выступления в Раде запретил размещать в кабинетах чиновников свой портрет.

"Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - отметил он.

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