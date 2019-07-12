"Говорили 20 минут": в Кремле рассекретили подробности разговора Зеленского и Путина

Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжался 20 минут, конкретного понимания по срокам следующего пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что беседа была ознакомительной, передают РИА Новости.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов – такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", – сообщил Песков.

Зеленский и Путин

Песков рассказал, что такие переговоры согласовываются оперативно.

"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем", - добавил Песков.

Он не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

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