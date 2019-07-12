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"Говорили 20 минут": в Кремле рассекретили подробности разговора Зеленского и Путина

9.9т Читать материал на украинском

Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжался 20 минут, конкретного понимания по срокам следующего пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что беседа была ознакомительной, передают РИА Новости.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов – такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", – сообщил Песков.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

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Песков рассказал, что такие переговоры согласовываются оперативно.

"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем", - добавил Песков.

Он не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

  • Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

  • Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Бедный Петя. С каким-то клоуном целых 20 минут, а с великим Поросенко не минуты.
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1
Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Еще бы теперь Путину не надо одевать каблуки,легче договариваться.
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Король и шут))))))))
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5
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Захаров Дмитрий, Ах-ха))) Оба на букву Х...
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