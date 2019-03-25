"Готовы помиловать!" Украина предложила России обмен пленными

Украина предложила России 30 марта обменять 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в нашей стране россиян.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Она отметила, что российской стороне отправили соответствующее письмо, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", – отметила она.

Геращенко добавила, что Кремлю предложили "немедленно забрать 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля".

"Остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста", – добавила она.

В Кремле уже ответили, что в вопросах обмена заключенными между РФ и Украиной есть определенные нюансы.

"Хочу напомнить вам слова российского президента, что российская сторона давно является сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит "всех на всех", к сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Какие конкретно нюансы имелись в виду, пресс-секретарь Владимира Путина не уточнил.

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