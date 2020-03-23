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23 марта • обновлено в 12:13
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Государственное преступление Алексея Гончарука

8.8т

Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.

Государственное преступление Алексея Гончарука

Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!

Учитывая письмо Данилова, это произошло явно не случайно. Ведь Гончарук проигнорировал во время эпидемии обращение секретаря СНБО!

Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны.

Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Cachko Elena
Cachko Elena
какую оценку они даст ? власть импотентная ...
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
В першу чергу звернення повинно направлятись до Президента, адже він повинен вводити в дію рішення РНБО. У нас не влада, а "КЛОУНАДА"! І як завжди шукають крайнього.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а що заспіває зє : а я тут ні прі чойм?
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