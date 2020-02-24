Господин президент, защитите украинцев от "фельдшеров радуцких" и коронавируса! Обращение OBOZREVATEL

Власти всех стран пытаются защитить своих граждан от распространения коронавируса: ограничивают передвижение, проводят брифинги, рассказывая о способах защиты населения, вводят в случае необходимости чрезвычайное положение… тогда как украинские чиновники ведут себя по принципу "появится вирус – тогда и посмотрим".

Это не преувеличение: премьер-министр как глава исполнительной власти шутит на предмет коронавируса, превращаясь в тролля. Ему было поручено организовать эвакуацию украинских граждан из Китая с последующей обсервацией, что было успешно провалено. Только перепоручение задачи МВД привело к положительному результату.

"Главный по медреформе" в стране (как назвал его "Зе"), глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий, похоже, больше занят возможностями заработать на медицине, чем непосредственно здравоохранением. Много ходит слухов о его намерении поучаствовать в концессии (читай – приватизации) медицинских заведений, но одно можно сказать точно: в Институте травматологии уже "сидит" его давний партнер по медицинскому бизнесу Юрий Поляченко. Ну чего вы хотели от "фельдшера Радуцкого", если по натуре он профессиональный бизнесмен?

OBOZREVATEL призывает Владимира Зеленского защитить украинцев Коллаж

"Свой министр" Зоряна Скалецкая – менеджер, пораженная вирусом пиарности. Ее задачей должна была стать подготовка страны к ожидаемой эпидемии, создание в каждой области мощных отделений вирусологии, закупка необходимого оборудования, но вместо всего этого г-жа министр засела на четвертом этаже военного госпиталя, попеременно контактируя то с эвакуированными из Китая украинцами, то с представителями министерства. Кому нужна такая обсервация, если Скалецкая может стать активным переносчиком болезни? Она типичная кухарка, одна из тех, кто сегодня управляет страной.

Тут как бы в воздух уходит вопрос, готовы ли мы к потенциальной вспышке эпидемии. Власти не смогли подготовить условия для размещения группы здоровых сограждан, заперли их в старом, не отремонтированном госпитале. А представьте худший вариант? Достаточно сказать, что самым эффективным методом лечения коронавируса является экстракорпоральная оксигенация, но в Киеве только четыре прибора для проведения подобной процедуры: три в клинике Тодурова, куда вести вирусных больных нельзя, и один – в Александровской больнице. Поэтому пусть Скалецкая и далее сидит в Новых Санжарах, премьер шутит про окопы, а "фельдшер Радуцкий" под торжественный марш заходит в Институт травматологии. Мы понимаем: при любом раскладе защитить нас некому.

Зоряна Скалецкая и Михаил Радуцкий Коллаж

Поэтому мы, редакция OBOZREVATEL, вынуждена апеллировать к президенту страны: Владимир Александрович, теперь уже вы ответственны за то, что привели к власти некомпетентных людей, занимающихся многим другим, только не охраной здоровья сограждан. У нас еще есть время принять превентивные меры, предусмотренные законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии": тут нужно сделать многое – от элементарного запрета на экспорт масок в период ожидаемой эпидемии до возобновления Санитарно-эпидемиологической службы, которую в порыве популизма "снес" тогдашний премьер Арсений Яценюк, повторив грузинский "подвиг" Саакашвили.

Представьте, у нас в стране отсутствует ведомство, отвечающее за эпидемиологическую безопасность… Законы есть, функции остались, эпидемиологическая угроза – тоже, но только нет структуры. Ее нужно возобновить, подчинив Госслужбе чрезвычайных ситуаций, в составе которой сегодня работают специалисты-эпидемиологи. Да, это не должен быть центр сбора подачи с бизнеса, а современная эффективная служба по санитарной защите украинцев.

Господин президент, мы, сотрудники OBOZREVATEL, живем в Украине, у нас есть семьи, дети, родители. Понимание беззащитности страны перед новой угрозой вынуждает нас обращаться к вам с просьбой лично вмешаться в ситуацию: игнорирование ожидаемой опасности вовсе не означает, что она рассосётся сама по себе.

По всей же Украине, как уточнил недавно Дубилет, нас целых 44 миллиона. Мы не хотим быть "президентами", но все как один имеем потребность в здоровье, мире и спокойствии.

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