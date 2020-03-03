Гончарук уйдет, но не сам: OBOZREVATEL узнал, кого собираются уволить из Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с большой долей вероятности уже в среду, 4 марта, уйдет в отставку. Часть его Кабинета министров будет переформатирована, а примерно половину министров уволят.

Об этом OBOZREVATEL заявили сразу несколько источников во фракциях "Слуга народа" и "Голос". Собеседник издания в монобольшинстве подчеркнул, что премьер-министр "тянет резину" и ждет вечернего собрания фракции, которое запланировано на 19:00, 3 марта. При этом его заявление на столе у президента Владимира Зеленского уже есть.

Гончарук не смог удержать свои позиции и будет вынужден под давлением Офиса президента добровольно покинуть пост. При этом собеседники в двух фракциях синхронно утверждают, что премьер-министром будет Денис Шмигаль. Детально о нем можно почитать тут. На данном этапе он является компромиссной фигурой и под него могут найти голоса в Верховной Раде.

Также известно, что свою должность потеряет глава Министерства финансов Оксана Маркарова. "Она уже готовится на выход, вопрос с ее отставкой решен. Ее место может занять Игорь Уманский", – пояснил один из народных депутатов.

Свои должности сохранят министр юстиции Денис Малюська, министр образования Анна Новосад, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр внутренних дел Арсен Аваков (ему, правда, сватают должность вице-премьер-министра по вопросам обороны), министр экономического развития Тимофей Милованов (его работой доволен лично Владимир Зеленский).

Как пишет в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, свою должность потеряет и глава таможенной службы Максим Нефьедов.

Вакантны должности и других министерств – здравоохранения, Министерства по вопросам ветеранов, Министерства регионального развития, Министерства социальной политики (на эту должность сватали главу комитета социальной политики Галину Третьякову, но она отказалась).

Новым министром по вопросам оккупированных территорий может стать Алексей Резников. Потеряют ли свои портфели министры Дмитрий Дубилет и Михаил Федоров, пока неизвестно.

Финальное решение будет принято уже после 19:00 3 марта, когда президент Владимир Зеленский лично приедет на закрытое заседание фракции "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский.

Он же его и посетит. Ожидается, что глава государства выступит с гневной оценкой работы правительства.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский 4 марта хочет рассмотреть несколько законопроектов, вопросы по поводу Кабинета министров и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако информацию о его возможном увольнении он опроверг.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!