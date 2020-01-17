Боится Зеленского? Гончарук сбежал от вопросов о скандале с прослушкой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался отвечать на вопросы журналистов о том, кто мог его прослушивать и затем слить скандальные записи в интернет.

Видео с категоричным несогласием главы правительства говорить на эту тему опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Алексей Гончарук "Ракурс"

"Я не хочу давать пока никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента", – сказал Гончарук, заверив, что Кабмин будет работать в штатном режиме, пока не будет решения главы государства.

Кроме того отмечается, что премьер-министр также не захотел объяснять и то, почему подал заявление об отставке после разгоревшегося скандала на имя Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Выступая в Верховной Раде, премьер отметил, что решение об увольнении – политическое.

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