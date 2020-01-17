Боится Зеленского? Гончарук сбежал от вопросов о скандале с прослушкой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался отвечать на вопросы журналистов о том, кто мог его прослушивать и затем слить скандальные записи в интернет.
Видео с категоричным несогласием главы правительства говорить на эту тему опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Алексей Гончарук
"Ракурс"
"Я не хочу давать пока никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента", – сказал Гончарук, заверив, что Кабмин будет работать в штатном режиме, пока не будет решения главы государства.
Кроме того отмечается, что премьер-министр также не захотел объяснять и то, почему подал заявление об отставке после разгоревшегося скандала на имя Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
В итоге Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. По закону же решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.
Выступая в Верховной Раде, премьер отметил, что решение об увольнении – политическое.
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