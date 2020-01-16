"Мальчик воплотил мечты детства?" Фото Гончарука с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn.
Соответствующее фото в четверг, 16 января, глава Кабмина опубликовал на своей странице в Twitter. На нем он заснят вместе с управляющим директором по международным рынкам и консалтингу в DB Engineering & Consulting Андреасом Вегерифом.
Подробностей встречи Гончарук не раскрыл, написав в посте: "Ждите хороших новостей вскоре".
Алексей Гончарук
УНИАН
На снимке премьер позирует на фоне новогодней елки. Он и Андреас Вегериф держат в руках большую коробку с моделью современного поезда.
twitter.com/PMHoncharuk
Пользователи сети в комментариях отреагировали на это, а также вспомнили о недавнем сливе нашумевшего разговора, в котором якобы принимал участие украинский премьер.
"Гиперлуп?" "Игрушку Николай принес?" "Самокат, железная дорога... Мальчик мечты детства воплотил", "Наконец прочитали "Экономику для чайников"?" "Фьючерсы на оливье пойдут вниз?" "Елку вынеси!" – пишут под постом.
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Комментарии в Twitter к фото премьера
Скриншот
Чекайте гарних новин незабаром! pic.twitter.com/q1hQXWXBcs— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 16, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января в сеть слили аудио разговоров якобы Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
Если верить в подлинность материалов, то глава Кабмина сделал ряд громких, от части неоднозначных высказываний.
Скоро в сети появилась вторая часть скандального разговора, а также третья запись с премьером.
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
Параллельно со сливом аудио появились данные о том, что Гончарук якобы подал заявление об отставке, которое Зеленский "мог подписать с минуты на минуту".
Кабмин опубликовал следующее официальное опровержение: "Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио- или видеозаписей, распространяемых в сети. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал