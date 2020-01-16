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16 января • обновлено в 23:24
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"Мальчик воплотил мечты детства?" Фото Гончарука с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn.

Соответствующее фото в четверг, 16 января, глава Кабмина опубликовал на своей странице в Twitter. На нем он заснят вместе с управляющим директором по международным рынкам и консалтингу в DB Engineering & Consulting Андреасом Вегерифом.

Подробностей встречи Гончарук не раскрыл, написав в посте: "Ждите хороших новостей вскоре".

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

УНИАН

На снимке премьер позирует на фоне новогодней елки. Он и Андреас Вегериф держат в руках большую коробку с моделью современного поезда.

"Мальчик воплотил мечты детства?" Фото Гончарука с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети

twitter.com/PMHoncharuk

Пользователи сети в комментариях отреагировали на это, а также вспомнили о недавнем сливе нашумевшего разговора, в котором якобы принимал участие украинский премьер.

"Гиперлуп?" "Игрушку Николай принес?" "Самокат, железная дорога... Мальчик мечты детства воплотил", "Наконец прочитали "Экономику для чайников"?" "Фьючерсы на оливье пойдут вниз?" "Елку вынеси!" – пишут под постом.

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Комментарии в Twitter к фото премьера

Комментарии в Twitter к фото премьера

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины соцсети фотографии
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