Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ярко обратился к новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, назвав ее "девушкой президента".

Об этом политик рассказал, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании во вторник, 17 марта.

"Фемида не должна быть с партбилетом. Венедиктова еще три месяца назад сидела с нами в зале Рады, как депутат от "Слуги народа". И это не заангажированный генпрокурор? Мы знаем, что президент Владимир Зеленский любит, чтобы генпрокурор был на 1000% его человеком. Так он говорил про Рябошапку, что он его 100% парень. Теперь вы хотите, чтобы была ваша на 1000% девушка?" – возмущался Гончаренко.

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