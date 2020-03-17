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17 марта • обновлено в 10:45
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Гончаренко в Раде ярко потроллил Венедиктову

3.1т
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ярко обратился к новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, назвав ее "девушкой президента".

Об этом политик рассказал, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании во вторник, 17 марта.

"Фемида не должна быть с партбилетом. Венедиктова еще три месяца назад сидела с нами в зале Рады, как депутат от "Слуги народа". И это не заангажированный генпрокурор? Мы знаем, что президент Владимир Зеленский любит, чтобы генпрокурор был на 1000% его человеком. Так он говорил про Рябошапку, что он его 100% парень. Теперь вы хотите, чтобы была ваша на 1000% девушка?" – возмущался Гончаренко.

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Автор
Тимур Григоренко
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Гладкая Ирина
Гладкая Ирина
Недалекий человек, покрывает воров и хамок. Тошнит уже от ЕС. Какая там солидарность!
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