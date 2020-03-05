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5 марта • обновлено в 13:11
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Гончаренко призвал Зеленского уйти: скандал в Раде получил продолжение

1.8т
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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко не переходил на личности, когда в Верховной Раде призвал президента Владимира Зеленского уйти и сравнил его с телеперсонажем Василием Голобородько.

Об этом заявил в эфире ObozTV однопартиец Гончаренко, нардеп Ахтем Чийгоз, комментируя выступление коллеги в парламенте и эмоциональную реакцию Зеленского на критику. По мнению Чийгоза, Гончаренко "блестяще выступил".

"Мы не критикуем, мы все время говорим об альтернативных путях развития страны. Сейчас столько поправок ко всем законам привели к разрушению экономики, малого бизнеса, к дыре в бюджете. Президент воспринимал это как оскорбление", – отметил депутат.

Гончаренко призвал Зеленского уйти: скандал получил продолжение

Чийгоз заверил, что "Гончаренко абсолютно не говорил о Зеленском".

"Гончаренко говорил о должности президента. Он привел в пример образ президента Голобородько. Речь не идет о твоих личных отношениях с Зеленским – у каждого свое может быть отношение. Но ты сегодня как депутат, как гражданин Украины, говоришь о самой высокой должности в этой стране. И когда ты видишь, что на протяжении года действия президента ведут к ослаблению институций, даже если ты ему друг, то должен первый прийти и сказать, что так нельзя. Потому речь не в личных отношениях", – отметил нардеп.

Полное видео выступления депутата и реакции Зеленского:

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на внеочередном заседании Рады 4 марта призвал президента Владимира Зеленского уйти с должности.

После этого выступления Зеленский лично подошел к Гончаренко и попросил "не переходить на личности".

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Ахтем Чийгоз Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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