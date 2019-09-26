"Кремль услышат, а Украину – нет": Гончаренко предупредил об угрозе бойкота в ПАСЕ

Если Украина не подаст в срок состав новой делегации в ПАСЕ, то даже на новой сессии останется без своих представителей в органе.

Таким образом, она сделает услугу России. Ведь в ПАСЕ будет звучать только позиция оккупантов, а интересы Украины просто не будет кому представлять. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так, как новая делегация создана, что отражено на сайте Верховной Рады, старая делегация в 11:30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", – предупредил парламентарий.

ПАСЕ

Он подчеркнул, что подать на утверждение полномочия украинской стороне можно или в конце ноября в Standing Committee Ассамблеи, или уже 27 января в начале зимней сессии. Однако при таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины – не будет", – предостерегает Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации, заявив, что Совет Европы – это не кафе, где можно выбирать все, что нравится.

При этом часть народных депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на бойкот.

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