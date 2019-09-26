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27 сентября • обновлено в 19:19
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"Кремль услышат, а Украину – нет": Гончаренко предупредил об угрозе бойкота в ПАСЕ

3.8т Читать материал на украинском

Если Украина не подаст в срок состав новой делегации в ПАСЕ, то даже на новой сессии останется без своих представителей в органе.

Таким образом, она сделает услугу России. Ведь в ПАСЕ будет звучать только позиция оккупантов, а интересы Украины просто не будет кому представлять. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так, как новая делегация создана, что отражено на сайте Верховной Рады, старая делегация в 11:30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", – предупредил парламентарий.

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ПАСЕ

Он подчеркнул, что подать на утверждение полномочия украинской стороне можно или в конце ноября в Standing Committee Ассамблеи, или уже 27 января в начале зимней сессии. Однако при таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины – не будет", – предостерегает Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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Петренко Иван
Петренко Иван
Во всём виноваты попередники.Евроинтеграция под угрозой,а Порошенко хотел ещё до 2025 года подавать заявку на вступление в ЕС.Сказочный долбо@б.
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1
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Стыдно ныне быть..украинцем
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5
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В Крым еще разок приехать не хочет? А то у тамошних мужиков руки чешутся.
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6
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