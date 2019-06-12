"Голос" Вакарчука прорвался в пятерку: названы проходные в Верховную Раду партии

Согласно результатам свежего опроса, в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий.

Соответствующие данные в среду, 12 июня, опубликовала группа "Рейтинг". Примечательно, что пятерку замыкает политсила Святослава Вакарчука "Голос", которая заметно улучшила свои позиции.

Так, больше всего шансов пройти в парламент у президентской партии "Слуга народа" – 47,5% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,9% и ВО "Батьківщина" – 7,5%. "Голос" набрал 6,4%.

Кроме того, ряд партий продолжают бороться за места в Раде:

"Сила и честь" – 4,3%;

Радикальная партия – 2,5%;

"Гражданская позиция" – 2,4%;

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 1,4%;

Оппозиционный блок –1,2%;

ВО "Свобода" – 1%.

Отмечается, что все остальные политсилы набрали менее 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина".

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