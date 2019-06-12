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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Голос" Вакарчука прорвался в пятерку: названы проходные в Верховную Раду партии

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Согласно результатам свежего опроса, в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий.

Соответствующие данные в среду, 12 июня, опубликовала группа "Рейтинг". Примечательно, что пятерку замыкает политсила Святослава Вакарчука "Голос", которая заметно улучшила свои позиции.

Так, больше всего шансов пройти в парламент у президентской партии "Слуга народа" – 47,5% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,9% и ВО "Батьківщина"7,5%. "Голос" набрал 6,4%.

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"Голос" Вакарчука прорвался в пятерку: названы проходные в Верховную Раду партии

Кроме того, ряд партий продолжают бороться за места в Раде:

  • "Сила и честь" – 4,3%;

  • Радикальная партия – 2,5%;

  • "Гражданская позиция" – 2,4%;

  • "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 1,4%;

  • Оппозиционный блок –1,2%;

  • ВО "Свобода" – 1%.

Отмечается, что все остальные политсилы набрали менее 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Партия Вакарчука "Голос"Оппозиционный блокВО БатьківщинаПартия "Европейская солидарность"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Время покажет ! А по "голосу": вот только певцов нам в Раде не хватало, хватит уже комиков для веселья, не превращайте парламент в балаган.
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Липина Ирина
Липина Ирина
Cпаcибо тoмy, ктo пoказaл мнe этот чудо-сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/615fl07 Прocто пpойдя проcтой oпрoс полyчилa почти пoлyгодoвyю зapплату)) Пoльзуйтeсь, покa eще есть вoзможность=)
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Dell Alex
Dell Alex
Хм... Если смотреть по первому туру президентских выборов, то количество идиотов в стране увеличилось. Если по второму - то на 25% упало
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Dell Alex, Как ты там считал - не стану закапываться. Напомню только КЛАССИКУ ("Бриллиантовая рука") - Если человек идиот, то это надолго.
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