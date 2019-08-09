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"Гнать в Запоребрик": Береза разнес приезд Венедиктова в Украину

1.9т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины Борислав Береза разъярился из-за заявлений российского журналиста, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о готовности открыть филиал в Украине в случае отмены языкового закона.

Гневной пост он выложил на своей странице в Facebook. По его словам, это недопустимо после оккупации Крыма и Донбасса.

"Какое "Эхо Москвы"? Нафиг! Он хочет, чтоб радиостанция с названием "Эхо Москвы" вещала из Киева? После Крыма? После Донбасса? Они там совсем ошалели?" – огорчился нардеп.

Венедиктов и Береза

Венедиктов и Береза

Он с сарказмом отметил, что "с таким успехом" радио можно будет назвать "Эхо Мордора" или "Унитазное эхо".

"А может еще Соловьева со Скабеевой (Российские пропагандисты. – Ред.) в ведущие возьмет? С таким же успехом они могут назвать себя "Эхо Мордора" или "Унитазное эхо", но тут их не будет… В общем гнать его в Запоребрик. По-доброму, но сц*ными тряпками", – подчеркнул Береза.

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В комментариях пользователи поддержали нардепа.

"Кто его впустил вообще?", "Совсем *бнулись! Нет цензурных слов!", "Не дай Бог, дожились...", "Не хватало еще, чтоб эта курчавая кремлевская шл*ха открыла здесь филиал своей радиопомойки", "Венедиктов при всей своей "либеральности" однажды в прямом эфире заявил, что по его мнению, "в Украине идет гражданская война". Завил несколько раз и твердо повторил. Поэтому Венедиктов – сиди у себя там за поребриком, и жди когда репрессивная машина, которую ты защищаешь, доберется до тебя", – написали они.

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Новость

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Facebook Борислава Березы

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Персоны
Борислав Береза Алексей Венедиктов
Место
Украина
Теги
Эхо Москвы депутат
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Титов Герман
Титов Герман
Это все равно что вещало бы эхо Берлина из моксквы во времена второй мировой!
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1
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Макарский Александр
Макарский Александр
Порхатые всегда договорятся. Всё зависит от суммы шекелей, которую хотят получить одни и с которой готовы расстаться другие представители избранного народа
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
БляХЕР нафиг на историческую родину, харэ воздух на Украине поптить!
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