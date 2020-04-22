Главы МИД стран "нормандского формата" соберутся на видеоконференцию

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится на следующей неделе.

Договориться об этом удалось во время телефонных переговоров с руководителями дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России, заявил 22 апреля глава немецкого МИД Хайко Маас, передает "Укринформ".

thebabel.net

"Мы договорились, и очень рады этому, что состоится видеоконференции в нормандском формате на уровне министров. Она пройдет на следующей неделе", – отметил он.

По словам Мааса, все министры констатировали, что важные пункты решений, которые были приняты на саммите нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года, еще не воплощены в жизнь. Правда уже начался обмен удерживаемыми лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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