Главу КСУ Тупицкого вызвали в ОГП для вручения подозрения

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора для вручения подозрения.

Фото повестки опубликовала LIGA.net. По данным издания, ее должны вручить Тупицкому в четверг, 29 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

При этом в пресс-службе КСУ журналистам ответили, что пока ничего не знают о повестке. По какому конкретно делу Тупицкого вызвали в ОГП – неизвестно. База реестра досудебных расследований является закрытой, поэтому проверить в ней номер производства из повестки нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ появилась информация, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.